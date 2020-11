Detingut per cultivar 524 plantes de marihuana en una zona boscosa a l'Alt Urgell

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 50 anys, veí del nucli de Noves de Segre que forma part de les Valls d'Aguilar, a l'Alt Urgell, i de nacionalitat espanyola, per cultivar 524 plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés a Bellpui, dins el mateix terme municipal alturgellenc.

L'arrest es va produir divendres passat, un dia després de localitzar la plantació sobre la qual els agents tenien indicis des de feia unes setmanes. En el marc de l'operació, es van intervenir dues feixes amb un pes brut de 90 quilos i, un cop feta la tria, s'hi van extreure 16,350 quilos en cabdells. A més, els efectius policials també van veure que hi havia una línia de reg des del riu i un refugi per les persones que cultivaven les plantes.

El detingut està acusat d'un delicte contra la salut pública i en el moment de la seva detenció, a Noves de Segre, se li van intervenir dos telèfons mòbils i 1.030 euros en efectiu. A més, en l'entrada al seu domicili es va localitzar deu assecadors de marihuana amb 7 quilos de cabdells preparats per ser distribuïts, una bàscula, deshumidificadors, ventiladors i material per afavorir el cultiu. El detingut va passar diumenge a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.