L'Ajuntament d'Igualada demana imatges dels aldarulls de dissabte per localitzar els autors

L'Ajuntament d'Igualada i els cossos policials demanen a la ciutadania imatges o dades relacionades amb els aldarulls de dissabte a la nit "per completar les tasques d'identificació" dels participants. Quatre persones van ser detingudes i, segons el consistori, hi haurà més detencions "en els pròxims dies". A través d'un comunicat, el govern municipal ha anunciat la voluntat "de personar-se" en el procediment judicial que s'obri i exercir "les accions legals que consideri oportunes". L'alcalde, Marc Castells, i els regidors Carlota Carner i Miquel Vives s'han reunit aquest dilluns amb els comandaments dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local per avaluar els incidents i planificar dispositius de prevenció per evitar que es repeteixin.

Els incidents es van iniciar poc després de les deu de la nit quan un grup d'una trentena de joves va començar a cremar contenidors al Passeig Verdaguer i causar danys al mobiliari urbà. A més, els joves també van escridassar als agents de l'autoritat i van llançar objectes contra els vehicles policials, segons fonts del consistori. En total es van cremar 17 contenidors, un vehicle, i es va fer una foguera a l'interior d'un parc. A banda de les quatre detencions també van aixecar onze actes per incompliment del toc de queda.