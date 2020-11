L'incendi d'un camió provoca problemes de trànsit a la Pobla de Claramunt

L'incendi d'un camió ha provocat problemes de circulació a la carretera C-15 al seu pas per la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. L'incident ha tingut lloc a les 7.38 h al quilòmetre 41 de la via en direcció a Vilafranca del Penedès, quan s'ha encès el semiremolc del camió. Els Mossos han tallat completament la carretera al trànsit durant mitja hora i després s'ha obert un dels carrils per donar pas alternatiu.



A les 9 del matí, però, encara hi havia fins a 6 quilòmetres de retencions en els dos sentits de la marxa. Posteriorment s'ha hagut de tornar a tallar la via a Capellades per retirar el vehicle cremat, i el trànsit s'ha desviat cap a la B-224. El conductor del camió ha resultat ferit il·lès, segons fonts del Servei Català de Trànsit.





? Tallada la C-15 a la Pobla de Claramunt per un #accident pic.twitter.com/3sIMpVhiMG — Trànsit (@transit) November 2, 2020