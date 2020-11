Una retroexcavadora es desfrena i bolca a Berga

Una retroexcavadora s'ha desfrenat i ha bolcat aquest migdia a Berga. En l'incident no hi ha hagut danys personals i la màquina ha bolcat a la zona del camí de l'antiga discoeta Menfis a la protectora, segons han informat fonts dels Bombers. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 15:30h i els bombers han actuat per gestionar el vessament de gasoil de la màquina.