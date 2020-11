Acusen un home de fer-se passar per una menor i extorquir un botiguer manresà

El portal Badoo.com en el qual l'acusat es feia passar per una menor

Un home està acusat d'extorsionar un comerciant de Manresa, segons la fiscalia, per haver-li exigit un pagament de 1.000 euros mensuals a canvi de no fer pintades al seu establiment i de no distribuir pamflets acusant-lo de ser un «pederasta».

Segons consta en l'escrit d'acusació del ministeri públic, al qual ha tingut accés Regió7, el processat hauria simulat ser una noia menor d'edat amb el nom de Marta a la xarxa de contactes online Badoo.com. A través d'aquesta pàgina web i fent-se passar per la jove, l'home va mantenir diversos contactes amb el comerciant manresà des del dia 26 març del 2019 fins al dia 31 del mateix mes.

Va ser en aquesta última data, segons assenyala la fiscalia en el seu escrit de conclusions provisionals, quan l'acusat, juntament amb una altra persona que no ha estat identificada, es va presentar al comerç del denunciant. Allà li haurien dit que «farem pintades a la botiga dient que ets un pederasta, tenim ganes de matar-te a hòsties, anirem als Mossos a denunciar-te, llançarem pamflets dient el tipus de persona que ets, ets un fill de puta, t'arruïnarem la vida».

Tot seguit, sempre segons l'escrit de la fiscalia, l'acusat va dir al denunciant que «podien solucionar-ho d'alguna manera» i va exigir-li el pagament de 1.000 euros mensuals a canvi de no complir les amenaces. El botiguer, per «por», va accedir a donar-los la targeta de crèdit i el seu número secret de manera que l'acusat i el seu acompanyant van retirar 1.000 euros del compte del comerciant.

Poc més de tres setmanes després d'aquests fets, continua el relat de la fiscalia, el 23 d'abril del 2019, l'acusat va enviar una carta anònima a l'establiment del botiguer en què li anunciava que passaria pel comerç per cobrar-li 1.000 euros més. L'acusat s'hi va presentar al cap de tres dies, va exigir aquesta quantitat de diners i va reiterar les amenaces si no feia el pagament.

Per aquests fets, el ministeri públic demana una condemna a una pena de quatre anys de presó per a l'acusat i que aquest indemnitzi el denunciant amb els 1.000 euros que li va pagar. Aquesta quantitat, segons ha pogut saber Regió7, ja ha estat consignada als jutjats. Amb aquest dipòsit, en el cas d'un eventual judici, la pena de presó que demana la fiscalia per un delicte d'extorsió també s'hauria de veure reduïda.

De fet, per a avui al matí, hi ha convocades al jutjat penal número 1 de Manresa les diferents parts implicades en el procés per tal que intentin arribar a un acord de conformitat que eviti la celebració del judici.

En el cas que les diferents parts avui no arribessin a un pacte de conformitat, es fixarà una data per a la celebració del judici per aquest cas.