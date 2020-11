Retencions a la C-55 a Castellbell per un accident entre dos vehicles

La carretera C-55 ha estat tallada durant mitja hora aquest dimarts al matí a Castellbell i el Vilar, en els dos sentits de la marxa, a causa d'un accident entre dos vehicles. La topada ha tingut lloc a 2/4 de 9 del matí a la sortida del túnel de Bogunyà en direcció a Monistrol de Montserrat, segons fonts del Servei Català de Trànsit.

A hores d'ara hi ha retencions en els dos sentits de la circulació i no es fan desviaments cap a l'autopista. Segons fonts dels Bombers, que han enviat dues dotacions al lloc dels fets, no consten persones ferides, malgrat que una dona, passatgera d'un dels vehicles, ha hagut de ser atesa pel SEM per una crisi d'ansietat.