Igualada aixeca 85 actes per incomplir les normes de seguretat per la covid-19

La Policia Local d'Igualada ha aixecat un total de 85 actes per no respectar les mesures de seguretat decretades arran de la pandèmia. En concret, 12 de les actes han estat per incompliment del toc de queda, 22 per no respectar altres mesures, com la distància física de seguretat en llocs públics o la limitació del nombre de persones en les trobades, i 50 per incomplir l'obligació de dur mascareta. El balanç de l'actuació de la Policia Local durant aquesta setmana inclou també la realització de sis detencions, dues per robatoris amb força, tres per desordres públics i una per atemptat contra un agent. La regidora de Seguretat Ciutadana, Carlota Carner, ha valorat l'esforç de la ciutadania tot i la duresa de les restriccions.