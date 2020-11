El jutjat social de Manresa tanca per coronavirus

El jutjat social de Manresa està tancat per positiu per coronavirus des d'aquest dimecres al matí. Les funcions d'aquest jutjat, que s'encarrega de temes laborals, les ha assumit mentre duri el tancament, el jutjat penal número 3 de la capital del Bages. Fonts del TSJC han explicat que en aquests casos hi ha previst un quadre de substitucions que s'activen de forma automàtica quan es dona una situació com aquesta.