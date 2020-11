Desarticulen a Berga un grup que estafava persones d'edat avançada

Els Mossos d'Esquadra han detingut vuit homes com a presumptes autors dels delictes d'estafa continuada, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal, que feien estafes telefòniques a persones grans fent-se passar per empleats de la seva entitat bancària. Set de les detencions van tenir lloc a Berga, el 28 d'octubre, a càr-rec de la Divisió d'Investigació criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord, conjuntament amb agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Berga, segons van informar ahir fonts policials.

La investigació va començar el juny quan es va detectar tres fets consecutius en una mateixa localitat en pocs dies. La detenció del líder del grup el mes d'agost, com a conseqüència d'un altre fet delictiu, va comportar que aflorés informació que relacionava l'organització amb aquesta activitat criminal i la seva participació en un total de 29 presumptes estafes. Les indagacions policials van conduir els agents a determinar que, a causa d'una activitat professional anterior, un dels integrants del grup havia obtingut dades personals de diverses persones. Això els permetia fer-se passar per empleats de l'entitat bancària de les víctimes i fer trucades per alertar-les que havien estat objecte d'un càrrec fraudulent al seu compte. El fet que els seus interlocutors disposessin de dades personals els donava credibilitat i es creava un clima de confiança amb els estafadors.

Aleshores els demanaven més dades dels seus comptes, suposadament per fer les gestions per retornar-los els diners que els havien sostret. Un cop aconseguides, les utilitzaven per comprar dispositius electrònics de gamma alta, principalment mòbils i tauletes, que posteriorment revenien a un preu per sota de mercat per obtenir diners en metàl·lic. En altres ocasions feien traspassos de diners des del compte de la víctima a altres comptes. Amb aquesta tipologia delictiva els estafadors van aconseguir prop de 50.000 euros en tres mesos.

Les víctimes, principalment d'edat avançada, vivien a Catalunya tot i que també n'hi ha d'altres punts de l'estat. En la majoria de casos l'estafa se situava entre els 1.000 i els 7.000 euros, encara que fins i tot hi ha un cas de sol·licitud d'un préstec de 10.000 euros que la pròpia entitat bancària va aturar per la desconfiança que els va generar l'operació.

Els rols dels integrants del grup estaven perfectament delimitats: el líder era el cervell i qui havia dissenyat l'estafa i la posada en escena. En un segon nivell hi havia tres membres que seleccionaven les víctimes i feien les trucades per obtenir les dades per executar l'estafa. També compraven els dispositius electrònics que revenien. En el tercer nivell hi havia els altres quatre integrants de la banda, que feien del que es coneix com a mules econòmiques: la seva funció consistia a retirar diners en caixers automàtics i disposar de comptes corrents als quals poder fer les transaccions des dels comptes de les víctimes.

A partir de la informació disponible el 28 d'octubre es van portar a terme dues entrades i escorcolls a la localitat de Berga, en els domicilis de tres dels arrestats, i els agents hi van intervenir dispositius electrònics com mòbils o tauletes, dos patinets elèctrics i divers material informàtic, pendent de la seva anàlisi. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l'ingrés a presó per al líder de l'organització, mentre que la resta d'intregants van sortir en llibertat amb càrrecs.