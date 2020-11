Continua la recerca d'un boletaire de 77 anys d'Igualada perdut dimarts a Fígols i Alinyà

Continua la recerca del boletaire de 77 anys que va desaparèixer dimarts a Fígols i Alinyà (Alt Urgell). El desaparegut és un veí d'Igualada. Durant la nit s'han resseguit les pistes forestals als termes de la Vansa i Fòrnols, sense resultats. El dispositiu de recerca compta amb deu dotacions dels Bombers de la Generalitat (amb GRAE i unitat canina), Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre d'altres.

Durant la jornada d'ahir, un total de 10 dotacions dels bombers van participar en la recerca, però per les condicions meteorològiques no van poder enlairar l'helicòpter, tot i que hi participaven els GRAE i la unitat canina. Al vespre, el dispositiu de recerca de l'home es va reduir però estava previst que durant aquesta nit passada hi treballessin un total de quatre dotacions dels bombers.

Els bombers van rebre l'avís dimarts a les 18.11h i inicialment la recerca es va centrar als camins propers a la pista forestal entre Fígols i Alinyà i l'Alzina. Ahir, però, la recerca es va ampliar a pistes forestals properes i també al terme municipal de la Vansa i Fórnols. El centre de control de la recerca de l'home desaparegut es va establir a Ossera.