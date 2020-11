Romero reconeix la malversació quan estava al capdavant del Fons de Cooperació

L'exalcalde de Santa Margarida de Montbui Teo Romero va reconèixer ahir la malversació de fons en viatges, dietes i locals d'oci nocturn, entre altres despeses, durant la seva etapa com a president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD). En el marc d'un acord d'última hora entre les parts, també van pactar una pena de dos anys de presó, que no complirà si no delinqueix durant els propers dos anys, i quatre més d'inhabilitació per treball o càrrec públic.

Romero, que havia estat durant lustres el líder dels socialistes a l'Anoia, va arribar ahir al matí a un pacte que va evitar la celebració del judici per un delicte de malversació impròpia que ell mateix va reconèixer. La quantitat malversada suma uns 35.000 euros, 13.903,91 dels quals Romero va tornar quan va començar la investigació. Ara haurà de reintegrar de forma immediata la resta de diners del fons de cooperació que va gastar de forma indeguda, i que són 21.444,45 euros, com demanava la fiscalia en el seu escrit d'inhabiltació. En aquest escrit, el ministeri públic, en comptes dels dos anys de presó pactats, en demanava per a ell tres i mig, mentre que el FCCD en reclamava set.

L'exalcalde montbuienc va presidir el FCCD entre els anys 2005 i 2011, i els fets pels quals se l'ha condemnat es remunten entre el 2007 i el 2010. El gruix dels 35.000 euros que Romero va carregar al FCCD indegudament són majoritàriament per viatges oficials que allargava per fer turisme, tot carregant de manera indeguda despeses d'allotjaments, viatges, dietes i oci nocturn, entre altres, a l'entitat. L'escrit del fiscal desgrana totes les despeses que, de manera injustificada, Romero va car-regar al fons per visitar indrets turístics amb motiu de 36 viatges de cooperació que va fer entre el 2007 i el 2010.



3.000 euros a Nairobi

La fiscalia detalla que, amb motiu del Fòrum Social Mundial del 2007, l'expresident del Fons va arribar quatre dies abans a Nairobi i va cobrar de manera indeguda més de 3.000 euros. En concret, Romero va aprofitar per visitar la reserva natural de Masai Mara i la zona turística de Nariokotome, a Kenya.

L'exbatlle montbuienc va aprofitar altres estades per cobrar despeses de manera indeguda, com un viatge a París amb motiu del Bureau executiu de ciutats i governs locals, en què va percebre 1.081 euros sense justificar; un altre a Sri Lanka que no està reflectit en la memòria d'activitats de l'any 2007 del Fons, en què va rebre de manera indeguda 379 euros; un viatge a Perú per participar en un seminari en què va percebre de forma indeguda 1.215 euros.

Romero també va aprofitar un viatge de cooperació a Colòmbia per allargar-lo a Veneçuela i Puerto Rico, de manera que va passar com a despesa al Fons 1.041 euros irregulars.



5.000 euros en vuit dies al Japó

En un altre viatge, del 6 al 14 d'agost del 2009 al Japó, Romero va passar com a despeses al Fons l'estada a hotels, agències de viatge, taxis, compra d'articles de regal, discoteques, tabac i consumicions en bars nocturns per un import de 5.050 euros. Es dona el cas que va participar en la VII Conferència d'Alcaldes per la Pau, un acte que no està reflectit en la memòria d'activitats del Fons i aquest òrgan tampoc no pertany a l'associació que promovia l'acte.

El viatge el va fer acompanyat de Pere Barbado, llavors alcalde dels Hostalets de Pierola, i les seves despeses van anar també a càrrec del FCCD. Tot i això, el consistori d'aquest municipi va acabar abonant al fons de cooperació un total de 571,31 euros corresponents a les despeses corresponents a Barbado.



Subscripció a pàgines per a adults

A banda dels cobraments relacionats amb els viatges que va efectuar mentre era president del FCCD, Romero també va fer altres pagaments indeguts «per a ús i benefici personal». Entre aquests pagaments hi ha dues subscripcions mensuals a «pàgines per a adults» (61,90 euros) que es van pagar amb la targeta Visa de l'entitat; i tiquets de restaurants i quilometratge sense justificar que ascendeixen a més de 800 euros.