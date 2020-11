Cues per l'incendi d'un cotxe al Bruc provoquen un xoc entre tres camions

L'incendi d'un cotxe ha obligat a tallar l'autovia A-2 al municipi del Bruc aquest divendres matí. Segons fonts dels Bombers, els fets s'han produït a les 8.30 h al quilòmetre 568, en direcció a Barcelona, i no hi ha hagut cap ferit. El foc ha afectat la vegetació del voltant de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat quatre dotacions dels Bombers.



A causa de les retencions provocades per l'incendi, han xocat tres camions a l'alçada de Castellolí en direcció a Barcelona. Segons les mateixes fonts, l'accident ha tingut lloc a les 9.00 h d'aquest divendres i no ha deixat cap persona ferida. S'hi han traslladat tres de les quatre dotacions que es trobaven a l'incendi i han hagut d'actuar per obrir la porta d'un dels camions, el conductor del qual s'ha quedat atrapat a l'interior.



Segons informa Trànsit, ha quedat un carril tallat de l'A-2 per tasques de neteja de la via i al voltant de les 10.00 h encara hi havia 5 quilòmetres de retencions.





? Tallada l'A-2 al Bruc ? BCN per l'incendi d'un turisme

? El #trànsit es desvia per l'N-IIz — Trànsit (@transit) November 6, 2020