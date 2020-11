Els primers bagencs citats pel jutge pel tall a la Jonquera es neguen a declarar

Els dos primers bagencs dels 16 que són investigats pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera s'han negat a declarar, avui, davant del jutge que instrueix la causa. Formaven part del grup de 13 persones d'arreu de Catlaunya que estaven citades pel titular del jutjat d'Instrucció número 4 de Figueres pel tall de l'autopista AP-7, a la Jonquera que va tenir l'11 i 12 de novembre de l'any passat en el marc de les protestes per la sentència que condemnava els líders del procés independentista.

Tot i que s'han negat a declarar, els investigats si que han demanat saber el motiu pel qual se'ls havia citat. El jutge els ha aclarit que era per tallar l'AP-7 al quilòmetre zero a la Jonquera, impedir la lliure circulació de vehicles i provocar danys a la via.

L'advocada d'Alerta Solidària, Eva Pous ha lamentat la quantitat de recursos públics que s'estan destinant a aquest procediment i considera que si no s'ha arxivat encara és per «interès polític». «El que s'ha volgut és buscar un càstig exemplar contra les persones que es van manifestar aquell dia», va assenyalar la lletrada. Pous també ha assegurat que un dels objectius d'aquesta causa és «criminalitzar el dret de manifestació de l'independentisme»».

A part dels dos bagencs, avui també estaven citades onze persones més, la majoria dels quals també eren de poblacions de lluny de Figueres. Alguns fins i tot s'havien llevat a les 5 de la matinada per poder arribar a temps a la capital de l'Alt Empordà.

En aquest sentit, Pous ha lamentat que el jutge hagi denegat repetidament la possibilitat de fer les declaracions dels investigats a través de videoconferència o bé desplaçar-se al jutjat més proper al seu domicili «malgrat que estem en plena segona onada de pandèmia», ha recordat.

Un altre dels advocats que s'ha hagut de desplaçar fins a Figueres per aquestes declaracions és Jonathan Cortijo, que defensa dues persones del Baix Camp. L'advocat també ha afirmat que estan «molt tranquils» en relació als fets que s'investiguen i creu que aquesta causa s'acabarà arxivant.

Les declaracions per aquest cas van començar el passat mes de setembre i en total hi ha 197 investigats, de les quals 16 són del Bages. Els dos bagencs que van declarar, els primers investigats de la comarca en fer-ho, ahir són veïns de Cardona, segons van explicar fonts de Bages pels Drets Civils.



Concentració de suport



D'altra banda, mentre els investigats estaven davant del jutge, a l'exterior de l'edifici dels jutjats de Figueres s'hi han concentrat una trenta de persones que els han mostrat el seu suport.