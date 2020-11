Un cotxe surt de la carretera a l'A-2, al terme municipal d'El Bruc, i acaba bolcant

Aquest diumenge a la tarda hi ha hagut un accident a l'A-2, al terme municipal d'El Bruc, amb un sol cotxe implicat. L'avís s'ha donat a 2/4 de 4 de la tarda. Un vehicle que anava en direcció Lleida ha sortit de la carretera i ha bolcat. Hi ha anat una dotació dels bombers, que han desconnectat la bateria del vehicle per evitar mals majors, i el SEM, que ha atès el conductor.