Una rata genera problemes de subministrament a Puigcerdà

Al carrer de Clausolles de Puigcerdà un escomesa general treia espurnes perquè hi havia una rata morta que hi feia de pont. Els bombers han rebut l'avís a 1/4 de 6 de la tarda d'aquest diumenge i hi ha anat una dotació que s'ha encarregat d'avisar la companyia Endesa. Els tècnics hi han arribat a1/4 de 7. L'accident amb l'animal ha provocat problemes de subministrament elèctric a la zona.