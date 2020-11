Un conductor ferit després de fer diverses voltes de campana a la C-25, a Manresa

Un conductor va resultar ferit aquest diumenge a la nit després que el vehicle amb què viatjava sortís de la via i fes diverses voltes de campana a l'eix Transversal, al seu pas per Manresa. L'accident es va produir per causes que es desconeixen a 2/4 de 10 de la nit a tocar de la sortida de la C-25 cap a la C-55, segons informació dels Bombers. L'home, de 40 anys, va ser atès pel SEM i traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb vàries contusions.