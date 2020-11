Dues ocupes es neguen a marxar de la casa de quatre germans discapacitats de Piera

Dues noies ocupen una casa de quatre germans amb discapacitat intel·lectual de Piera i s'han negat a marxar-ne, malgrat que la jutgessa els va donar una setmana per fer-ho, segons una sentència que ha avançat l'emissora Rac1.



Fonts de l'Ajuntament de Piera han explicat a Regió7 que ni la fundació ni les noies s'havien posat en contacte amb el consistori abans que s'iniciés el procediment judicial. També han detallat, que des de la fundació Som Capaços, que té la tutela dels quatre germans, van contactar-hi un cop s'havia iniciat el procés judicial. Des de l'ajuntament expliquen que els podien oferir un procés de mediació cosa que es va descartar pel fet que el cas ja estigués davant la justícia.



Segons la sentència, les noies sabien que aquella casa era propietat de quatre germans amb discapacitat intel·lectual. De fet, abans de denunciar-les, la Fundació Som Capaços, que ara té la tutela dels germans, els van explicar que la casa era propietat dels germans i els van demanar que marxessin.



La jutgessa dona per bones les explicacions de la fundació, perquè, diu, no li han donat cap altra versió dels fets. De fet, assenyala que les noies que ocupen la casa no van voler declarar al judici, mentre que els seus advocats en van demanar l'absolució.



La sentència subratlla que no té cap informació de la situació econòmica de les condemnades. Per tant, no sap si estan en situació vulnerable. Els serveis socials de Piera tampoc en tenen constància.



La jutgessa considerava que amb una setmana hi havia prou temps perquè les noies poguessin trobar un altre lloc on viure, però no van marxar. Van presentar un recurs d'apel·lació a l'Audiència de Barcelona, que encara està pendent de resoldre's.



Els fets es remunten a ara fa un any quan els pares dels quatre germans van morir i els van deixar en herència un pis i una casa. Els problemes van començar quan van voler vendre la casa i es va adonar que estava ocupada per dues noies. La fundació assegura que va demanar a les noies que marxessin abans de denunciar-les però que aquestes no ho van fer, malgrat saber que els propietaris eren quatre germans amb discapacitat.





