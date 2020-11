El pare que va deixar dos fills al cotxe eludirà la presó si es tracta l'alcoholisme

Els jutjats de Manresa, on s'ha condemnat el conductor

El conductor que va deixar els seus fills sols al cotxe durant dues hores i mitja, a Manresa, per anar a prendre una cervesa evitarà l'entrada a presó –se li ha imposat una condemna de 9 mesos de privació de llibertat– sempre que se sotmeti a un tractament de «deshabituació de substàncies tòxiques».

Els fets pels quals s'ha condemnat l'home van passar la tarda del 9 d'octubre del 2019 al carrer Sant Antoni Abat, a tocar de l'avinguda Universitària de Manresa. L'home va deixar els seus dos fills, una nena de deu mesos i un nen de tres anys, a l'interior del vehicle, i va anar a prendre una cervesa a un bar de la zona. A més, segons consta en la sentència, el conductor va deixar la clau posada i les portes obertes mentre els infants eren a l'interior del vehicle.

La sentència també destaca que en el moment dels fets l'home patia un trastorn per dependència de l'alcohol i també un trastorn mental que afectava les seves capacitats cognitives.

Davant d'aquests fets, l'acusat ha estat condemnat per dos delictes –un per a cada infant– d'abandonament de menors en concurs. Per aquest delicte, les parts han pactat una pena de nou mesos de presó –inicialment el fiscal demanava que fos condemnat a 11 mesos de privació de llibertat–, però evitarà l'entrada a un centre penitenciari amb la condició que durant tres anys se sotmeti a un tractament de desintoxicació de l'alcohol, participi en un curs de reeducació parental i que durant els dos propers anys tampoc delinqueixi.

En el cas que incompleixi qualsevol d'aquestes condicions, el jutge adverteix que es revocarà el benefici concedit «temporalment» i s'ordenarà el seu ingrés en un centre penitenciari.