Quatre anys de presó un veí de la Pobla de Lillet que va intentar atropellar dos mossos a Tarragona

El jutjat penal número 4 de Tarragona ha condemnat un veí de la Poble de Lillet a 4 anys i un mes de presó per intentar atropellar dos agents dels Mossos d'Esquadra mentre fugia amb el seu vehicle a tota velocitat. Els fets van passar el 19 de novembre del 2019 a la rotonda de la Via Augusta cap a l'autovia A-7, a Tarragona.

El conductor estava fugint d'una patrulla de paisà i, en veure un control policial, va intentar esquivar-lo i va estar a punt d'atropellar dos agents. El primer va poder saltar la tanca lateral de la carretera i el segon, en veure que el vehicle anava directament cap a ell, va disparar tres trets al capó amb l'arma reglamentària. El sindicat USPAC, que ha exercit l'acusació particular, ha celebrat el «nou èxit judicial» aconseguit.

El condemnat és un veí de la Pobla de Lillet de 33 anys que es troba en presó provisional per aquests fets des del 21 de novembre de l'any passat. L'home acumulava vuit antecedents policials, una condemna anterior per atemptat a agents de l'autoritat i una altra per conduir amb menyspreu manifest per a la vida.

Segons recull la sentència a què ha tingut accés l'ACN, cap a les 11:20 hores del 19 de novembre del 2019 l'home conduïa un vehicle BMW per la zona de la Via Augusta. A l'altura de la Rambla Vella una patrulla de mossos de paisà el va reconèixer per una actuació del dia anterior. Com que sabien que no tenia permís de conduir i que el vehicle tampoc no tenia assegurança, van activar els llum prioritaris i els senyals acústics perquè s'aturés.

Tot i això, va accelerar i va començar a fugir a gran velocitat per diversos carrers del centre de la ciutat. Els efectius de la unitat FURA van informar de la persecució per l'emissora i una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana va fer un punt de tall a la via d'incorporació a l'autovia A-7, col·locant el vehicle policial creuat al carril d'accés.

Quan l'acusat va arribar al lloc, va avançar la retenció de vehicles que s'havia format envaint el carril contrari. Allà es trobava un agent, el qual va donar-li l'alto amb la mà aixecada, però el condemnat es va dirigir directament cap a ell, a gran velocitat, obligant-lo a saltar la tanca lateral de la carretera per evitar que l'atropellés.

A continuació, va seguir la marxa i va fer el mateix amb l'altre agent, que es trobava al mateix carril però uns metres més enrere. Segons la sentència, es va dirigir directament cap a ell amb el vehicle sense reduir la velocitat. L'agent va disparar tres trets amb l'arma reglamentària als baixos del vehicle i, finalment, l'acusat va girar cap a la dreta agafant l'autovia en direcció Barcelona.

El vehicle es va aturar per problemes mecànics. La patrulla de paisà que el perseguia i una altra dotació del cos el van interceptar i van demanar-li que sortís del vehicle. L'individu, però, s'hi va negar i es va aferrar al volant, de tal forma que el van haver de treure del cotxe mentre donava cops amb les mans i els peus, i cops de cap.

L'acusat conduïa el vehicle sense que hagués obtingut mai el permís de conduir. En la sentència, el jutge no ha considerat acreditat que en la conducció pels carrers del centre de Tarragona l'acusat posés en perill concret la vida o la integritat d'altres usuaris de la via.

Durant el judici l'home va negar els fets i va dir que creia que el vehicle camuflat dels Mossos el conduïa algú amb qui anteriorment havia tingut problemes. Va admetre que havia sentit els trets i va creure que als agents «se'ls havia anat l'olla».

El jutjat penal l'ha condemnat a 3 anys i 8 mesos de presó per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat amb utilització de vehicle a motor, amb l'agreujant de reincidència i atenuant de reparació del dany perquè ja havia indemnitzat els dos agents amb 600 euros cadascun pels danys morals.

A més, la sentència imposa 5 mesos de presó addicionals per un delicte contra la Seguretat Vial, amb l'agreujant de reincidència; a més del comís del vehicle i les costes processals. En canvi, se l'absol dels delictes de resistència i desobediència a agents de l'autoritat, de lesions amb instrument perillós en grau de temptativa i de conducció temerària.

En un comunicat, USPAC ha explicat que els serveis jurídics del sindicat van personar-se al procediment «des del primer dia, aconseguint l'ingrés a presó i el comís del vehicle». Per contra, lamenta el sindicat, «el Departament d'Interior va fer el mateix que el detingut i també es va escapolir de comparèixer en defensa dels companys».

La sentència no és ferma i es pot recórrer en apel·lació davant l'Audiència de Tarragona. En aquest sentit, el jutjat penal ha dictaminat que la situació de presó provisional quedi prorrogada fins al límit de la meitat de les penes de presó imposades.



El sindicat USPAC demana més de 4 anys de presó per un segon episodi

D'altra banda, el sindicat USPAC ha informat que demana més de 4 anys de presó per atemptat a agents de l'autoritat, desobediència i amenaces per al mateix individu pels fets ocorreguts el dia previ a l'incident. En aquella ocasió la mateixa patrulla de paisà el va aturar perquè no duia el cinturó de seguretat. Quan un dels agents va baixar del vehicle i li va dir que s'aturés, el conductor es va escapolir.