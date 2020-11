Un acusat s'enfronta a 15 mesos de presó per robar una moto a Manresa

La fiscalia demana 15 mesos de presó per a un acusat de robar una motocicleta a Manresa. Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, els fets es remunten al 19 de juny del 2018, quan l'acusat es va emportar, «guiat per un ànim il·lícit d'enriquiment», una motocicleta que estava estacionada al carrer Guimerà i que tenia la clau posada per un descuit de la propietària.

A més de la moto, diu el fiscal, l'acusat també es va emportar dos cascs i diverses peces de roba. La moto, valorada en 1.100 euros, i els cascs van ser recuperats el 3 de setembre per la policia quan estaven en poder de l'acusat. Es dona la circumstància que el processat havia pintat parcialment el vehicle «per impedir la seva localització». El fiscal considera els fets com un delicte de furt i demana els 15 mesos de presó. El judici està previst per demà a Manresa.