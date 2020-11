Cues de fins a cinc quilòmetres a l'A-2 a Martorell per dos accidents

Dos accidents que s'han produït aquest migdia han obligat a tallar dos carril de l'A-2 a Martorell en direcció Lleida i han provocat cues de fins a cinc quilòmetres. Un dels accidents s'ha produït a les 13:15h, al punt quilomètric 585 d'aquesta via quan un hi ha hagut una topada per encalç entre un autobús i un camió. Després, s'ha produït un altre accident en el qual s'hi han vist implicats quatre vehicles.

En aquests moments encara hi ha tallat un carril i provoca retencions d'aproximadament mig quilòmetre.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">?? ?? Arran de dos accidents a l'A-2 a Martorell, encara resta un carril tallat en direcció Lleida. Hi ha aturades de 5 km. Prudència! <a href="https://t.co/LQ8LUaiGXD">pic.twitter.com/LQ8LUaiGXD</a></p>— Trànsit (@transit) <a href="https://twitter.com/transit/status/1326542726565818377?ref_src=twsrc%5Etfw">November 11, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">? Dos accidents a l'A-2 a l'altura de Martorell tallen dos carrils de la calçada en sentit Lleida <br><br>?? Hi ha 10 km de retencions des de Sant Andreu de la Barca<a href="https://twitter.com/hashtag/precauci%C3%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#precaució</a> <a href="https://t.co/MOyKVvRd6g">pic.twitter.com/MOyKVvRd6g</a></p>— Trànsit (@transit) <a href="https://twitter.com/transit/status/1326525151211565057?ref_src=twsrc%5Etfw">November 11, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>