Detingut un conductor drogat i sense carnet després de saltar-se un control a Sant Vicenç

Els Mossos d'Esquadra van detenir un conductor sense carnet que es va saltar un control policial a Sant Vicenç de Castellet i que va donar positiu en el control de drogues. A més, l'home, un veí de Terrassa de 23 anys, no disposava de permís de conduir.

El detingut està acusat de dos delictes contra la seguretat viària i un delicte de desobediència greu als agents de l'autoritat.

Els fets van succeir cap a dos quarts de cinc de la tarda del dilluns, durant un control preventiu que agents de trànsit havien muntat a la carretera C-55, al punt quilomètric 20, just a l'entrada de la població de Sant Vicenç de Castellet.

Un turisme es va aproximar al control i, quan un dels agents li va donar clares indicacions perquè s'aturés, el conductor en va fer cas omís i va fugir del lloc a gran velocitat.

Ràpidament, els agents van seguir el vehicle que circulava de forma temerària, realitzant diverses infraccions de trànsit per l'interior de la població. Els mossos van intentar aturar-lo en diverses ocasions però el conductor va continuar fent cas omís, fins que finalment la patrulla el va interceptar al carrer Còrsega.

Seguidament, el conductor va intentar escapar-se corrents però a pocs metres els agents el van poder aturar.

Els mossos van identificar-lo i, després de fer les comprovacions pertinents, van esbrinar que no disposava de permís de conduir i que la llicència de ciclomotor la tenia sense vigència per pèrdua de punts. A més, també tenia clars símptomes d'anar sota la influència de les begudes alcohòliques o substàncies estupefaents. Quan se li va realitzar les proves va donar positiu en drogues.

Per tots aquests motius, els mossos van detenir-lo per dos delictes contra la seguretat viària i desobeir les ordres d'aturar-se. També se'l va denunciar administrativament per donar positiu en drogues i per la possessió de substàncies estupefaents localitzades a l'interior del vehicle durant l'escorcoll. I pel que fa al vehicle, per no disposar d'assegurança obligatòria i per no tenir la inspecció tècnica al dia.

El detingut va passar dimarts a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.