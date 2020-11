Dues okupes es neguen a marxar d'una casa de 4 germans discapacitats de Piera

Quatre germans amb discapacitat de Piera que viuen en una llar residencial tutelada no poden vendre una casa heretada dels seus pares, també a Piera, perquè a l'immoble hi ha dues okupes que no en volen marxar, segons ha denunciat la fundació Som Capaços que tutela els germans.

Segons explica la directora de la fundació, Rosa Cadenas, el cas està pendent de la resolució d'un recurs judicial que han presentat les okupes contra una sentència de l'abril passat que les obligava a marxar de la casa ocupada en el termini d'una setmana. La presentació del recurs, però, va fer que el comptador es posés a zero a l'espera de la nova resolució.

Els fets es remunten a ara fa un any quan els pares dels quatre germans van morir i els van deixar en herència un pis i una casa situada a la urbanització Can Bonastre de Piera. Els problemes van començar quan van voler vendre la casa, on abans s'han de reformes, i va ser ocupada per dues noies.

La fundació afirma que va demanar a les okupes que marxessin abans de denunciar-les davant els Mossos d'Esquadra però aquestes no ho van fer, malgrat saber que els propietaris eren quatre germans amb discapacitat intel·lectual i que viuen en una llar residencial tutelada.

El cas va arribar a judici i en una primera sentència la jutgessa va donar la raó als denunciants i ordenava que les okupes marxessin en el termini d'una setmana. En comptes de fer això, però, van recórrer i ara s'està pendent de la resolució del recurs.

En la sentència, que va avançar RAC1, la jutgessa dona per bones les explicacions de la fundació, perquè, diu, no li han donat cap altra versió dels fets. De fet, asse-nyala que les noies que ocupen la casa no van voler declarar al judici, i que els seus advocats en van demanar l'absolució. La sentència subratlla que no té cap informació de la situació econòmica de les condemnades i, per tant, no sap si estan en situació vulnerable.

Amb les okupes a l'immoble, la fundació tutelar assegura que la casa no es pot vendre, i que, a més a més, abans de buscar un nou comprador, s'hi han de fer obres perquè la construcció té problemes a l'estructura.

Ara per ara, però, tampoc poden fer aquestes obres i segons explica Cadenas les okupes «han arreglat l'habitatge a la seva mida i ara no ens podem ni apropar a la casa, on hi havia objectes i records personals dels pares d'aquests nois que han llençat i no es podran recuperar».

Fonts de l'Ajuntament de Piera han explicat a Regió7 que ni la fundació ni les noies s'havien posat en contacte amb el consistori abans que s'iniciés el procediment judicial. També han detallat que des de la fundació Som Capaços, que té la tutela dels quatre germans, van contactar-hi un cop s'havia iniciat el procés judicial. Des de l'Ajuntament asseguren que els podien oferir un procés de mediació, cosa que es va descartar pel fet que el cas ja estava davant la justícia.

Per la seva banda, la fundació assegura que just després de tenir coneixement de l'ocupació van presentar una instància comunicant-ho al consistori. Data del 22 de febrer del 2020 i en l'escrit la fundació mostra la preocupació per l'ocupació de l'immoble després que els Mossos no poguessin «fer les tasques de recuperació».

En la instància, on s'adjuntava un informe tècnic, es demanava que el consistori activés «el protocol de vulnerabilitat» i poder reallotjar les okupes «a un lloc segur per a la seva integritat física». En la resposta, signada 10 dies després, l'Ajuntament demanava un informe tècnic signat digitalment on es dictaminés si l'edifici tenia solidesa, i si amenaçava ruïna de tipus estructural o econòmica.