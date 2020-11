Dos vehicles xoquen al passeig del Riu de Manresa i un dels conductors es fa escàpol

Dos vehicles van xocar aquest dimecres al vespre al passeig del Riu de Manresa i un dels conductors es va fer escàpol, segons informació de la Policia Local de Manresa. L'accident va tenir lloc a 2/4 de 9 del vespre, quan dos turismes van topar per encalç i un dels turismes es va fugar. L'altre conductor afectat, un veí de Manresa de 38 anys, va ser atès pel SEM i traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu per ferides lleus.



Al matí, un altre accident

La Policia Local també ha informat aquest dijous d'un altre accident que es va produir ahir a Manresa, en aquest cas a la cruïlla de la carretera de Vic amb la plaça Prat de la Riba. Els fets van tenir lloc a les 11.30 h del matí, quan dos turismes van xocar per encalç. Els dos ocupants d'un dels vehicles, de 74 i 76 anys, van resultar il·lesos. En l'altre cotxe hi viatjaven una dona de 31 anys i un nen d'un any, tots dos il·lesos, i el conductor, un manresà de 34 anys, que va patir ferides lleus i va ser portat a l'hospital de Manresa.