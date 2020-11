Mor Antoni de Solà, exalcalde de Pujalt, als 64 anys en un accident de trànsit

Antoni de Solà, l'exalcalde de Pujalt (Anoia) per CiU durant 36 anys i expresident del Consell Comarcal de l'Anoia, ha mort en un accident de trànsit aquest dimecres a la tarda. Tenia 64 anys. Segons ha confirmat el consistori a l'ACN, l'actual primer tinent d'alcalde ha perdut la vida en una sortida de via i posterior caiguda a la riera de Sant Pere de Copons, per causes que s'estan investigant. L'accident va tenir lloc a la carretera de Calaf (C-1412).



De Solà, que ha estat el batlle amb més temps sense cap interrupció a l'Anoia, va estar al capdavant de l'alcaldia de Pujalt des de 1983 a 2019. En aquestes últimes eleccions va cedir el relleu al republicà Pere Masana, malgrat que la seva candidatura va ser la més votada. Va ser president del Consell Comarcal de l'Anoia durant quatre anys, del 1991 al 1995, i també va presidir el Consorci de l'Alta Anoia. Marc Castells, alcalde d'Igualada i company de partit, ha expressat a les xarxes la seva consternació per aquesta mort.





Colpit per la mort aquesta nit en un accident de trànsit el nostre company Antoni de Solà, alcalde de Pujalt (1983-2019) i expresident del Consell Comarcal de l'Anoia. El meu condol i una abraçada a tota la seva família i amics. Al cel sigui ?? — Marc Castells ?? (@marccastells) November 12, 2020