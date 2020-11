La junta de seguretat de Sant Vicenç es reuneix contra les ocupacions delinqüencials

Sant Vicenç de Castellet ha celebrat aquesta setmana una nova Junta Local de Seguretat que ha tractat el fenomen de les ocupacions delinqüencials que afecten la convivència al municipi. En el marc de la trobada, s'ha posat de manifest que la coordinació policial és bàsica per frenar aquest tipus d'ocupacions.

En aquest sentit, la reunió telemàtica ha comptat amb la participació dels cossos de Mossos d'Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. En paral·lel, s'ha acordat que Mossos d'Esquadra i Policia Local mantinguin la coordinació actual, que ha esdevingut permanent i estreta els darrers mesos, i que ha comportat un augment de les detencions.

La reunió també ha tingut la presència de la direcció general d'Administració de Seguretat de la Generalitat i de la delegació del Govern a la Catalunya Central. Per part de l'Ajuntament, hi han assistit l'alcaldessa, Adriana Delgado, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martí. L'Ajuntament ha expressat una vegada més que també cal la implicació del conjunt d'administracions i la complicitat de la judicatura per fer més àgils les ordres de desallotjament en aquells casos d'ocupacions conflictives.