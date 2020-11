Jutgen un ingressat a l'hospital de Martorell per repetides agressions sexuals a dos interns

La fiscalia demana 61 anys de presó per a un home, J. C. G., acusat de quatre agressions sexuals, una de les quals en grau de temptativa, i tres delictes d'abusos sexual contra dos ingressats a l'hospital psiquiàtric Sagrat Cor de Martorell. Es dona la circumstància que quan presumptament van tenir lloc els primers abusos i agressions tan sols feia un mes que l'ara acusat acabava de complir una condemna de 12 anys de presó per una agressió sexual.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, el processat, que estava ingressat al centre per un trastorn pedòfil i pateix un retard mental lleuger, aprofitava els moments en què al centre hi havia menys control dels pacients per part del personal per entrar a l'habitació de les seves víctimes.

Una de les víctimes és un jove de 19 anys i que es troba totalment incapacitat. L'acusat presumptament va accedir a l'habitació del noi en tres ocasions. En dues presumptament va aconseguir forçar el jove mentre que en una altra en va desistir en sentir soroll a l'exterior. A més en una de les ocasions que hauria aconseguit forçar el noi després li va clavar un cop de puny a la cara i el va amenaçar perquè no expliqués els fets.

Respecte a l'altra víctima, un jove de 23 anys i que patia també trastorns mentals, l'acusat en un primer moment, sempre segons el fiscal, li hauria ofert diners i tabac a canvi de sexe, cosa a la qual el jove es va negar.

Posteriorment, i fins en tres ocasions, en diferents espais del centre, l'acusat hauria fet diversos tocaments a la víctima, sempre amenaçant-lo perquè no ho expliqués a ningú. Finalment, el 4 de setembre del 2018, a la tarda, l'acusat va entrar a l'habitació del jove i presumptament el va forçar a tenir relacions sexuals i posteriorment també el va amenaçar per tal que no ho expliqués. Finalment, però, al cap de dues setmanes la víctima va explicar els fets als familiars.

Per tots aquests fets, el fiscal demana un total de 61 anys de presó per a l'acusat i que es tingui en compte l'agreujant de reincidència. En concret, en el cas de la primera víctima, el fiscal acusa el processat de dos delictes d'agressió sexual, per cadascun dels quals demana 15 anys de presó, un altre en grau de temptativa, pel qual reclama una pena de 7 anys de presó, i finalment un delicte de lesions pel qual demana una multa de 2.700 euros. També reclama que no es pugui acostar a menys de 1.000 metres de la víctima durant cinc anys més que una eventual condemna a presó.

Pel que fa a l'altra víctima, el ministeri públic considera que l'acusat ha comès tres delictes d'abús sexual, pels quals demana nou anys de presó, a raó de tres per cadascun dels delictes, i un d'agressió pel qual reclama 15 anys de reclusió. En aquest cas també demana que no es pugui acostar al jove durant cinc anys després d'haver complert una eventual condemna per agressió o d'un any en el cas de ser condemnat per abusos.

A més, en els dos casos reclama condemnes de llibertat vigilada de fins a 10 anys després del compliment de la pena de presó, i que indemnitzi econòmicament les víctimes. Per a la primera demana 60.000 euros euros i en el segon cas 50.000 euros. D'aquestes quantitats, segons el fiscal, en responen de forma directa les asseguradores Sham i Segurcaixa Adeslas i de forma subsidiària l'hospital Psiquiàtric Sagrat Cor de Martorell i el Servei Català de la Salut.