Rescaten tres persones a cova del Cabrit, al Bruc

Els bombers han rescatat aquest dijous tres persones que s'havien perdut a la zona de la Cova del Cabrit del Bruc, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 15:34h i una hora després ja havien localitzat les tres persones, que no sabien per quin camí havien de tornar. La primera part del rescat s'ha fet amb l'helicòpter que ha deixat les persones al vehicle de bombers que ha completat l'evacuació per via terrestre. Les tres persones estaven il·leses.