Mor l'exalcalde de Pujalt Antoni de Solà en un accident de trànsit a Copons

Antoni de Solà, que durant 35 anys va ser alcalde de Pujalt i fins ara n'era primer tinent d'alcalde, ha mort en un accident de trànsit que va tenir dimecres a la tarda quan circulava per la carretera C-1412a, al terme municipal de Copons.

Segons van explicar ahir fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident va tenir lloc dimecres cap a 3/4 de 5 de la tarda quan, per causes que s'estan investigant, el vehicle que conduïa per la carretera de Calaf va sortir de la via i va caure a la riera de Sant Pere de Copons. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

De Solà, que ha estat el batlle amb més temps sense cap inter-rupció a l'Anoia, va ser al capdavant de l'alcaldia de Pujalt entre els anys 1983 i 2019. En aquestes últimes eleccions va cedir el relleu al republicà Pere Masana, malgrat que la seva candidatura va ser la més votada. Ara n'era primer tinent d'alcale amb competències d'hisenda, règim interior, obres i serveis. Abans de ser alcalde, del 1979 al 1983, ja va ser regidor al ple municipal. Tot i que en els primers mandats ho va ser com a independent, després va estar vinculat a CiU, i posteriorment ho va estar a Junts.

D'altra banda, Solà va ser president del Consell Comarcal de l'Anoia durant quatre anys, del 1991 al 1995, i també va presidir el Consorci de Promoció Turística de l'Alta Anoia. A més a més, va ser president de l'Ateneu Igualadí del 1995 fins al 2002.

Ahir, l'Ajuntament del seu municipi el recordava com «l'alcalde de tots, que ha treballat intensament perquè el municipi i els seus veïns tinguéssim la millor qualitat de vida i els millors serveis possibles», i ha decretat tres dies de dol oficial.

També expressava el seu condol el Consell Comarcal de l'Anoia. Xavier Boquete, actual president, lamentava «la pèrdua sobtada d'un lluitador incansable, d'una persona convençuda del potencial turístic del territori i d'un banderer en la lluita per donar veu als petits municipis i reclamar que aquests assolissin els mateixos serveis que els grans municipis».

Marc Castells, alcalde d'Igualada i company de partit, també va expressar a les xarxes la seva consternació per aquesta mort. També ho van fer, entre altres persones i institucions, la delegació del Govern a la Catalunya Central, el PSC de l'Anoia, i consistoris de la zona com el de Calonge de Segarra, Calaf i el president del PDeCAT, David Bonvehí, i la presidenta de la formació al Bages, Ivet Castaño.

No hi ha previst que es faci ni vetlla ni funeral per a De Solà.