Operació per un delicte contra la salut pública a Berga

Els Mossos d'Esquadra estan portant a terme, aquest divendres al matí, una operació per un possible delicte contra la salut pública en un habitatge del número 5 del carrer dels Àngels de Berga. L'operació, que encara està en marxa, s'ha iniciat cap a les 9 del matí i està dirigida pel jutjat de guàrdia de Berga que n'ha decretat secret de sumari. De moment, l'habitatge els agents n'han tret ventiladors, climatitzadors i canonades.

L'operatiu que s'està desenvolupant avui deriva d'un avís per un incident per violència de gènere que hi va haver la nit de dimecres a dijous. Aquella actuació policial va acabar amb dues persones detingudes, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els agents que van anar a l'immoble, més enllà de l'incident per violència de gènere, van tenir indicis que allà s'hi podia estar cometen un delicte contra la salut pública, fet que ha derivat en l'entrada i perquisició -amb ordre judicial- en aquest domicili que a hores d'ara encara s'està portant a terme.