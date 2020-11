Falsa alarma d'incendi per un home que cremava fustes en un bidó

Fins a sis dotacions dels Bombers es van activar aquest dijous a la nit per l'avís d'un incendi en una nau industrial de Castellterçol, al Moianès, que va acabar sent una falsa alarma. El cos d'emergències va rebre una alerta, a 2/4 de 10 de la nit, que hi havia foc en una empresa a la carretera de la Granera. Quan van arribar al lloc dels fets van comprovar que es tractava d'una falsa alarma, provocada per un home que cremava fustes en un bidó, al pati interior d'aquesta nau industrial.