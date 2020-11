Les restriccions fan créixer el malestar veïnal a la zona de l'Oms i de Prat de Manresa per gent que beu al carrer

El tancament de bars forçat pel Govern català arran de la pandèmia ha fet créixer el malestar veïnal a la zona de l'Oms i de Prat de Manresa per un grup de persones que cada dia i durant hores, des del matí fins al vespre, beuen alcohol al carrer i provoquen aldarulls entre elles i amb vianants. Es tracta d'un punt molt proper al centre educatiu i per on passen molts infants, segons expliquen la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió, i veïns de la zona consultats per aquest diari.

Els veïns expliquen que aquestes persones es concentraven principalment en un bar de la zona, al carrer de la Sardana. Ara, però, des que a mitjan octubre el Govern català va ordenar el tancament d'aquest tipus d'establiments, el problema s'ha agreujat perquè, asseguren, aquest grup –d'un nombre variable en funció dels dies i les hores– es concentra als bancs que hi ha al tram de l'avinguda Francesc Macià comprès entre el carrer Viladordis i el carrer de la Sardana, i que adquireixen les begudes en establiments de la zona.

Els veïns asseguren que sovint hi ha aldarulls, amb trencament d'ampolles a terra, crits i algunes baralles entre els mateixos integrants d'aquest grup. I més enllà de trifulgues internes asseguren que també hi ha hagut moments de tensió amb vianants que passen per la zona. Aquesta tensió s'ha donat especialment amb famílies, ja que es tracta d'un lloc de pas per portar els infants a l'escola Oms i de Prat, amb pares i mares que els han recriminat la seva actitud en estar tan a prop d'un centre escolar, ja que l'escola és just a la cantonada del davant i allà mateix hi ha dues de les entrades al centre.

Aquest problema, segons recorden tant Carrió com veïns de la zona, no és nou per la covid, malgrat que ara s'ha agreujat, i fa un parell d'anys que s'arrossega, en una zona ja conflictiva on, a més d'aquestes persones que beuen alcohol, al carrer s'hi ajunten alguns problemes de tràfic de drogues.

Carrió demana que, davant d'aquesta situació, hi hagi més presència policial i que s'actuï per evitar la presència de gent alcoholitzada al carrer.

Per la seva banda, fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que són coneixedors del problema i que han actuat juntament amb la Policia Local en aquest punt en diverses ocasions arran dels requeriments de veïns. Fonts de l'Ajuntament de Manresa també expliquen que estan al cas de la problemàtica que hi ha en aquest punt i que, en cada torn, almenys una patrulla de la Policia Local passa per la zona.

De fet, fa pocs dies, el 3 de novembre, la Policia Local va detenir un jove de 23 anys al carrer Oms i de Prat que passejava sense samarreta i donava cops a vehicles, contenidors i s'encarava a persones que li cridaven l'atenció. L'home va acabar detingut després d'haver fugit i de resistir-se activament a la detenció, segons va informar en el seu moment el cos policial.