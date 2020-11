Un cas de violència de gènere deriva en una operació contra les drogues a Berga

Un cas de violència de gènere a Berga va posar els Mossos d'Esquadra sobre la pista de la possible existència d'una plantació de marihuana en un habitatge de la ciutat. Aquest fet va motivar que durant el dia d'ahir es portés un ampli dispositiu policial al centre de la ciutat en un cas que està sota secret de sumari.

Segons van explicat fonts dels Mossos d'Esquadra, la nit de dimecres a dijous van ser requerits per un cas de violència de gènere en un habitatge del número 5 del carrer dels Àngels.

En el marc d'aquest avís, els agents van fer dues detencions i van tenir la sospita que a l'habitatge, que està llogat, hi podia haver una plantació de marihuana. Arran d'aquests indicis, van demanar permís a la jutgessa Laia Aubareda, titular del jutjat d'instrucció 1 de Berga i en funcions de guàrdia, per entrar al pis, i durant tot el dijous i fins al divendres al matí van estar controlant que ningú accedís a l'immoble en espera de rebre l'autorització judicial.

Finalment, ahir a les 9 del matí van iniciar l'entrada i perquisició al domicili, on van trobar substàncies estupefaents i diferents eines per manipular-les, segons van explicar fonts policials.

En l'escorcoll, els agents es van emportar material divers, com ara ventiladors, climatitzadors grans i petits, safates que presumptament es fan servir per cultivar marihuana i una amalgama d'estris i utillatges diversos com testos dins de caixes i bosses, bidons i també trossos de canonades.

Un operari va actuar a l'interior del pis per desmuntar aquests elements que presumptament es feien servir per conrear marihuana. Tots aquests materials es va carregar en una pick up de la brigada municipal, que els va traslladar fins a la comissaria dels Mossos de Berga. Al llarg de l'operació, agents de la Policia Local de Berga van tallar el pas als vianants d'un tram del carrer dels Àngels.

Ahir encara hi havia les dues persones detingudes pendents de passar a disposició judicial,en espera que els Mossos d'Esquadra completessin els dos atestats que tenien oberts: un per violència de gènere i un altre per un delicte contra la salut pública.