Un vehicle cau per un desnivell a tocar la Farga de Moles i els tres ocupants queden atrapats

Tres persones han resultat ferides aquest dilluns al matí quan el vehicle amb què circulaven per la carretera N-145 (la que uneix la Seu amb Andorra) ha sortit de la via i ha caigut per un desnivell. Segons fonts dels Bombers, el sinistre ha tingut lloc a les 7.50 h dins del terme d'Arcavell. Els tres ocupants del cotxe han quedat atrapats i han hagut de ser excarcerats pel cos d'emergència. En total, s'han desplaçat tres dotacions al lloc dels fets, una d'elles de l'equip dels GRAE. Les tres persones han estat ateses pel SEM, i segons informen les mateixes fonts, cap d'ells ha patit ferides de gravetat.