La jutge envia a presó els dos detinguts per l'operació antidroga de Berga

La jutgessa ha enviat a presó els dos detinguts dimecres passat pel cas de violència de gènere que va derivar en una operació antidroga al centre de Berga. Els detinguts són dos homes de 23 i 35 anys de la República Dominicana, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, que van portar a terme el dispositiu amb la col·laboració de la Policia Local de Berga.

Segons les mateixes fonts, en l'escorcoll de divendres en un pis del número 5 del carrer dels Àngels, hi van trobar 40 grams de cocaïna i diversos objectes i substàncies per tal de tallar-la i tractar-la. A més a més, hi van trobar un quilogram de marihuana que ja estava preparada per vendre. També hi havia diversos objectes i material que seria per tenir una plantació de marihuana indoor, encara que en el moment de l'entrada a l'habitatge no estava muntada.

El cas es remunta a la nit de dimecres a dijous quan els agents van acudir a l'habitatge per un presumpte cas de violència de gènere. Allà es van fer dues detencions i van sospitar que allà s'hi podia estar cometen un presumpte delicte de tràfic de drogues. Per aquest motiu, divendres passat es va portar a terme l'escorcoll que va finalitzar amb la localitzar de la droga i els materials per tractar-la.

Actualment, hi ha diligències per un presumpte delicte contra la salut pública i unes diligències, a part d'aquestes, per la presumpta violència de gènere.