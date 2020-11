El tancament de Dentix deixa clients amb tractaments pagats a mig fer

El tancament de les clíniques dentals Dentix, amb un centre a Manresa, ha deixat clients amb tractaments a mig fer però que ja tenien pagats. La cadena, que ja tenia un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a una part de la plantilla, divendres va ampliar-lo als seus 2.600 treballadors, i a més va anunciar el tancament de tots els seus centres, fins a nou avís, en espera que el jutjat resolgui sobre el concurs de creditors que l'empresa va presentar el 5 d'octubre.

Tot i que l'empresa va anunciar el tancament dels seus centres divendres passat, a Manresa ja fa algunes setmanes que hi ha problemes, segons han assegurat clients afectats que han parlat amb Regió7.

Una d'elles és Eva Gutiérrez, veïna de Sant Joan, que explica que va anar a la clínica perquè li fessin noves les fundes de les dents superiors. Narra que n'hi van posar unes de provisionals que «m'havien de durar dos mesos», però que quan hi havia d'anar, a principi de novembre, perquè li posessin les definitives, «em vaig trobar amb les portes tancades» i que arran d'això «he quedat amb les dents provisionals que m'havien de durar dos mesos». Ara, diu que no sap quant temps les haurà de portar. Afegeix que és clienta de Dentix des de fa tres anys i que, malgrat que encara no havia acabat el tractament, «ja l'he pagat tot», a l'entorn de 6.000 euros, diu, perquè ho va finançar a través d'un crèdit amb Cetelem.

Afegeix que, tenint en compte aquesta situació, va anar a un altre dentista, que «em va trobar una malaltia a les genives» que «fa temps que tenia però que a Dentix, en tres anys, no m'havien sabut trobar».

Gutiérrez explica també que ja ha posat el cas en mans d'un advocat i que juntament amb altres afectats n'estan buscant més a través d'una pàgina creada a Facebook i es coordinen amb un grup de WhatsApp per poder actuar de forma conjunta. També estan preparant una concentració per a aquest dissabte a la tarda davant de la clínica de Manresa.

Una altra afectada és María Ángeles Ortiz, veïna de Manresa, que explica que en el seu cas li van fer un pressupost de 21.000 euros, que va pagar via transferència bancària, perquè li fessin un implant de tota la dentadura. Assegura que «em van haver de fer una operació complicada» i que «després em van deixar amb quatre implants de cargol, amb un que s'ha inflamat i m'han de treure, i només tinc una dentadura provisional per la part superior que em serveix per sortir al carrer però no per menjar». Segons la seva versió, aquest novembre es va dirigir a la clínica perquè li acabessin el tractament però «em donaven excuses i em van dir que anés a una altra clínica».

Un altre cas és el de Sara Díaz, veïna també de la capital del Bages, que explica que reclama que li tornin 1.200 euros que va donar d'entrada per un tractament i va arribar a pagar unes quotes d'un crèdit amb Pepper. En el seu cas, la mala experiència va començar el setembre del 2019, quan va anar a Dentix per fer-se un empastament dental i quan l'hi van fer van començar les infeccions. Assegura que l'hi van haver de repetir fins a tres vegades i al final va haver d'anar a un altre dentista. Després d'això, diu, al principi del 2020 va anul·lar el tractament amb Dentix però ara per ara no ha recuperat els diners pagats.