Els focs en vegetació urbana superen els incendis al bosc al Bages, aquest 2020

El Bages ha tingut, des de principi d'any, un total de 21 incendis de vegetació urbana, que són tres més que els que durant el mateix període han cremat en zones forestals, segons han informat aquest dimarts fonts dels Bombers de la Generalitat. A aquests focs, cal sumar-n'hi 22 que s'han declarat en zones de vegetació agrícola, fent un total de 61 incendis de vegetació al conjunt de la comarca.

Al conjunt de les comarques de l'àmbit de Regió7, des de principi d'aquest any s'hi han produït un total de 250 serveis relacionats amb incendis de vegetació.

Pel que fa al balanç de la campanya forestal, els bombers assenyalen que el 2020 ha estat un dels anys més càlids des que es disposen de dades, però alhora, la primavera i l'estiu han estat «anormalment humits». Expliquen que «els bons resultats de l'estiu, en quant a incendis forestals, es deriven d'aquests fets» però alerten que la campanya forestal, passats els mesos d'estiu encara no havien passat i alerten d'una desestacionalització. En aquest sentit assenyalen que a l'octubre, a nivell català, es van fer 484 serveis relacionats amb incendis, que són una xifra notablement superior als 332 del mes de setembre. En un comunicat expliquen que les pluges de principi de novembre han fet reduir el risc d'incendi, però alerten que les condicions meteorològiques poden portar nous episodis de risc de cara al desembre i el gener propers.



Incendis a la Catalunya Central

Respecte les comarques de l'àmbit de Regió7, la comarca on s'han fet més actuacions per incendis és l'Anoia, amb un total de 79 i tal i com passa al Bages, hi ha més actuacions per focs en vegetació urbana que forestal. En concret, són 28 enfront de 26. Pel que fa a vegetació agrícola hi ha hagut 25 incendis.

Al Berguedà, on hi ha hagut 20 focs, la majoria, 9, han estat en zones forestals, mentre que set han estat en zones agrícoles i quatre en entorns urbans.

A la Cerdanya, des de principi d'any s'hi han fet 41 serveis, la majoria per focs agrícoles (17) i forestals (16) mentre que vuit han estat en zones de vegetació en nuclis urbans.

Al Moianès, el serveis que hi han fet han fet tres serveis per vegetació agrícola i un per urbana i cap per incendis forestals. Al Solsonès, en canvi les actuacions en focs forestals són majoria, amb un total de mentre que tres han estat per focs agrícoles i un en zones urbanes.

Finalment, a l'Alt Urgell, els bombers hi han fet 36 serveis per incendis des de principis d'aquest 2020, la majoria (23) per incendis forestals mentre que nou han estat en entorns de vegetació urbana i quatre en zones agrícoles.



Cremes prescrites

D'altra banda, entre les actuacions preventives que fan els Bombers de la Generalitat en diferents indrets del territori català, enguany han fet cremes prescrites en un total de 22 hectàrees de la Catalunya Central. Les actuacions s'han fet en quatre boscos de Navès, Navàs, Olius i Llobera. Aquests espais, un cop gesitonats gràcies a les cremes, aporten una garantia de disposar de posicions tàctiques per tal de treballar els escenaris estratègics dels possibles incendis forestals.