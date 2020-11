Dos vehicles xoquen a la C-16c a Sant Fruitós

Dos vehicles han xocat aquest dimecres a primera hora de la tarda a la C-16c, a Sant Fruitós de Bages. L'accident ha tingut lloc a l'alçada de l'accés del polígon Sant Isidre en direcció Manresa. Quan els serveis d'emergències han arribat al lloc dels fets, tots els ocupants dels vehicles ja n'havien sortit.

Arran de l'accident s'ha hagut de desviar el trànsit per l'interior del polígon on hi ha el centre comercial Carrefour.