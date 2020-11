Els incendis cauen a la meitat en un any al Moianès, Berguedà i Bages

Els incendis de vegetació al Berguedà i al Bages s'han reduït a la meitat els primers 10 mesos del 2020 en comparació del mateix període de l'any passat, segons dades dels Bombers de la Generalitat. Al conjunt de comarques de l'àmbit de Regió7, els descens ha estat inferior al d'aquestes dues comarques i ha quedat en el 40%, una xifra que és superior a la del conjunt català, on ha estat del 33,04%.

En declaracions a Regió7, El cap de la regió d'emergències centre, Santi Lleonart, considera que la campanya ha estat «bona i absolutament atípica» amb una superfície cremada «anecdòtica». Lleonart explica que aquesta situació es deu a la «precipitació extraordinària» que hi va haver a principis d'aquest any amb el temporal glòria i després a les precipitacions que hi va haver durant els mesos de maig, juny i juliol que van deixar el nivell de sequera molt per sota de la mitjana.

No obstant això, el mateix Lleonart alerta que des de mitjans de juliol les precipitacions han anat a la baixa i que ara, els índexs de sequera estan per sobre de la mitjana d'aquestes dates, cosa que també fa que el risc d'incendi sigui més elevat. De fet, en una nota de premsa, els mateixos bombers alertaven ahir que la campanya forestal s'està «desestacionalitzant» i que enguany «ha seguit viva fins entrada la tardor2 amb incendis amb un potencial important en diversos punts de les Terres de l'Ebre i la Noguera.

A la Catalunya Central, el descens d'incendis de vegetació ha estat del 40,9% passant de 423 a 250. D'aquests incendis, 81 han estat en vegetació agrícola, 97 en zones forestals i finalment, 72 s'han produït en vegetació que hi havia en zones urbanes. Tot i això, en algunes comarques, com el Bages i l'Anoia hi ha hagut més focs de vegetació urbana que no pas forestal.

En l'anàlisi per comarques, el Moianès és la comarca central on en termes relatius s'han reduït més els incendis de vegetació. En concret han baixat el 66%, cosa que en xifres absolutes suposa passar de 12 a 4. En el cas del Berguedà, el descens d'incendis ha estat del 55,56%, passant de 45 a 20; mentre que al Bages la reducció s'ha quedat en el 49,17%, amb 61 incendis entre el gener i l'octubre d'aquest any, mentre que en el mateix període de l'any passat van ser 120. A l' Anoia el descens ha estat del 38,76% (s'ha passat de 129 a 79 focs), mentre que al Solsonès la reducció s'ha queda ten el 35,71% (de 14 a 9). A la Cerdanya, hi ha hagut 13 incendis menys, amb una reducció del 24,07% i l' Alt Urgell del 26,53%.