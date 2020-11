Els responsables d'un club cannàbic d'Olesa accepten 23 mesos de presó

Els responsables del club cannàbic d'Olesa de Montserrat, CBD Catalunya, han acceptat una pena de 23 mesos de presó i una multa de 15.000 euros, tot i que en un comunicat els responsables de l'entitat defensen la seva innocència del delicte contra la salut pública del qual els acusava el fiscal.

El judici, previst per a la setmana passada, finalment no va arribar a celebrar-se perquè els acusats van arribar a un acord amb la fiscalia. Tot i l'acord, en un comunicat, els responsables del club asseguren que «no som culpables» i que han acceptat la condemna a 23 mesos de presó i la multa per evitar la petició de cinc anys de privació de llibertat de la fiscalia, ja que una eventual condemna per part del tribunal de l'Audiència de Barcelona per un temps superior als dos anys hauria pogut suposar la seva entrada a presó. Inicialment, el ministeri públic també demanava una multa de 40.000 euros per als dos acusats, S. A. M i C. L. S.