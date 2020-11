S'enfronta a cinc anys de presó per un robatori violent a Manresa

Un acusat, A. K. K., s'enfronta a una petició de cinc anys de presó per part de la fiscalia per robar a un home a Manresa de forma violenta. Segons explica el ministeri fiscal en el seu escrit d'acusació provisional, l'acusat hauria fet caure a terra la víctima i li hauria robat la cartera, al carrer Roger de Flor de Manresa.

Arran de la caiguda, la víctima va patir un traumatisme cranioencefàlic i va necessitar vuit dies per curar-se.

Per la seva banda, el lladre, després del robatori, es va dirigir a un establiment on va fer tres compres consecutives de 17, 19 i 1 euros, que va pagar amb una targeta de crèdit que va trobar a la cartera de la víctima.

Per al ministeri fiscal, tots aquests fets suposen un delicte de robatori amb violència, un delicte lleu de lesions i un delicte lleu d'estafa.

Pel que fa a les penes, el fiscal demana que es tingui en compte com a agreujant que l'acusat ja va ser condemnat a dos anys de presó per un jutjat de Barcelona i per això demana cinc anys de presó pel robatori i dues multes de 225 euros, una pel delicte de lesions i l'altra per l'estafa. També demana que s'indemnitzi la víctima amb 240 euros per les lesions causades, amb 37 euros per les despeses fetes amb la seva targeta i 130 euros per diferents danys materials que li va provocar amb l'agressió i el robatori.