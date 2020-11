Jutgen un grup de cinc lladres que va actuar a Sant Salvador de Guardiola i a Igualada

L'Audiència de Barcelona jutjarà la setmana que ve els cinc presumptes integrants d'una banda que va cometre diversos robatoris a Igualada i Sant Salvador de Guardiola entre els mesos d'abril i maig de l'any passat.

Es tracta d'un grup molt actiu ja que la setmana que ve seran jutjats per un total de nou robatoris que van cometre en diferents punts de Catalunya, entre ells els d'Igualada i Sant Salvador de Guardiola, entre el 13 d'abril i el 10 de maig. Dels cinc acusats, quatre ho són d'un delicte de robatori continuat en casa habitada mentre que un altre integrant del grup ho és només per un delicte de robatori amb força en casa habitada. Els quatre primers acusats s'enfronten a una petició de cinc anys de presó per part de la fiscalia mentre que per al cinquè membre demana una condemna a tres anys de presó.

El judici és previst que se celebri en dues sessions, dimarts i dimecres de la setmana que ve.