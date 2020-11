Una topada entre una furgoneta i un cotxe deixa dos ferits a Òdena

Dues persones han resultat ferides lleus aquest dijous al matí per la topada entre una furgoneta i un turisme, a Òdena. L'accident s'ha produït a les 6.25 h al quilòmetre 558 de l'A-2, en direcció a Barcelona. Els dos ocupants dels vehicles han estat atesos pel SEM per ferides lleus i s'ha hagut de tallar un carril de la via mentre es feien les tasques de neteja de la calçada.

Ahir al vespre una altra persona va resultar ferida, també lleu, en un accident de trànsit a Moià, a l'N-141c. El vehicle en què viatjava va sortir de la via al quilòmetre 23, al voltant de 2/4 de 9 del vespre i per causes que es desconeixen. No hi va haver afectació viària, segons fonts dels Bombers, que van activar una dotació.