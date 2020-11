Detingut per donar un cop de puny i trencar un plat al cap de la seva parella, a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dijous a la tarda un home que presumptament va clavar un cop de puny i havia trencat un plat al cap de la seva parella. L'home, de 48 anys, està imputat per un presumpte delicte de violència dins l'àmbit familiar, segons ha informat aquest divendres la Policia Local.

Segons les mateixes fonts, els fets van ocórrer a quarts de set de la tarda, quan una patrulla que passava per les Bases de Manresa va ser aturada per una menor, que va explicar que el seu pare estava picant la seva mare a casa, molt a prop del lloc on es trobaven.

La patrulla es va adreçar al domicili i van trobar una dona de 49 anys plorant i sagnant pel cap. La dona va referir que havia discutit amb la seva parella i que, en mig de la discussió, l'home li havia donat un cop de puny i li havia trencat un plat al cap.

Els agents van entrar al domicili i van detenir l'home alhora que avisaven una ambulància que va traslladar la dona al CAP Bages.