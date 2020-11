Dos anys de presó per a un perruquer de Manresa que va abusar d'un nen d'11 anys

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys de presó a un perruquer de Manresa que va abusar sexualment d'un nen d'11 anys. La sentència, a la qual ha tingut accés Regió7 considera provat que un dia de l'octubre del 2016, el pare va deixar el nen a la perruqueria perquè li tallés els cabells. Quan rentava el cap del menor, l'ara ja declarat culpable, va tirar expressament aigua a la falda del menor i amb l'excusa d'eixugar-lo li va fer tocaments.

Malgrat aquests fets, el menor no va explicar res fins que al cap d'un mes, quan el pare li va dir que havia de tornar a tallar-se els cabells, es va posar nerviós i li va explicar els fets. Com a conseqüència d'aquests fets, el nen va patir un increment d'ansietat i va ser atès per l'EATP i l'UFAM que van donar credibilitat al seu relat.

La sentència

A més, de la pena de presó, l'acusat, Rachid E., que tenia una perruqueria al carre Sant Bartomeu de Manresa, haurà d'indemnitzar al menor amb 2.000 euros. També se li imposa una pena de tres anys de llibertat vigilada i en la sentència s'ha tingut en compte l'atenuant de dilacions indegudes ja que els fets van passar el 2016 i han trigat quatre anys a arribar a judici. De fet, la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, assegura que donada aquesta circumstància, el tribunal «no considerem que sigui necessària la imposició d'una pena de presó per sobre del mínim legal».