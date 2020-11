Intenten atrapar els vedells escapats de Castellbell evitant batudes i persecucions

Els vedells en un camp de la zona per on acostumen a moure's

Els vedells en un camp de la zona per on acostumen a moure's arxiu particular

Les tasques per poder atrapar el darrer grup de sis vedells que es van escapar quan es feia un decomís en una explotació a Castell-bell i el Vilar encara continuen en marxa.

Ara, l'estratègia passa per gua-nyar-se la confiança dels animals que fugen i s'amaguen al bosc quan senten a prop la presència humana. L'objectiu final és poder-los introduir en un tancat i traslladar-los a un lloc on la seva presència no sigui conflictiva, segons han explicat des de l'entitat Apame de Vacarisses i Juan Araquistain, de l'hípica Natural Hípic, que s'han implicat de forma voluntària en la recerca dels animals per tal de poder-los atrapar.

Segons expliquen els ara implicats en aquestes tasques, quan es va fer el decomís i en les batudes posteriors, aquests animals van quedar molt espantats. Amb el pas de les setmanes, els animals s'han tornat més salvatges, pasturen per camps i boscos de la zona, però el principal problema és que s'espanten quan noten la presència humana a prop. I és que, a part dels diferents intents per capturar-los que ha generat estrès i por als animals, la presència de persones a la zona i també les jornades de caça de porcs senglars no han ajudat a poder-los atrapar.

A més, asseguren que quan el grup deixa de veure camps i zones obertes, els animals sempre es mantenen a prop de la línia boscosa, i que s'hi amaguen ràpidament si algú s'hi acosta.

Ara, expliquen que han fet un seguiment dels vedells amb l'objectiu de conèixer les seves rutines i que intenten que, de forma paulatina, s'acostumin a la presència humana per finalment poder-los atrapar.

En aquest moment asseguren que tenen controlada la zona per on es mouen, on dormen i fins i tot alguns dels punts on s'alimenten. Un d'ells és a prop a l'hípica i el seu responsable explica que ara, cada dia, s'apropa a un dels camps on mengen amb l'objectiu que, des d'una distància prudencial, els mateixos animals vegin com ell els deixa menjar a la zona i acabin acostumant-se a la seva presència, poder-s'hi apropar més i, finalment, se'ls pugui atrapar. Tot i això, avisen que es tracta d'un procés complicat i que serà lent, i s'ha demanat que si algú veu els animals, no els molesti ni els persegueixi per tal de poder-ne facilitar la captura.

També alerten que la possibilitat d'intentar atrapar només un dels animals podria dificultar més les coses i que faria més difícil poder capturar la resta dels vedells que quedessin lliures.

Aquesta situació deriva d'un litigi, del qual ja n'ha anat informant Regió7, entre l'Ajuntament de Castebell i el Vilar i el propietari de l'explotació Ferreroles Vell. En el marc d'aquest litigi, que es troba als jutjats, es va procedir al decomís d'una quarantena de vaques i vedells de l'explotació. En l'operació, però, aproximadament la meitat dels caps de bestiar van escapar-se. Posteriorment, alguns dels animals van ser atrapats, però encara queden aquests sis vedells que es mouen lliurement per la zona i que encara s'estan intentant atrapar.

A més, el 17 d'octubre passat, va aparèixer una vaca de les que hi havia a l'explotació ramadera, al barri del Burés de Castellbell. Aquest animal, finalment, va ser traslladat al santuari de la Fundació Gaia, a Ripoll.