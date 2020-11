Un ferit lleu en un accident a la C-25 a Calonge de Segarra

Una persona ha resultat ferida lleu, segons fonts dels Bombers, en un accident de trànsit aquest dilluns al matí a la C-25 a Calonge de Segarra, a l'Anoia. El vehicle amb què viatjava ha sortit de la via al quilòmetre 103 en direcció a Manresa, per causes que es desconeixen, a les 7.39 h. L'únic ocupant del turisme ha estat atès per personal del SEM i traslladat a l'Hospital d'Igualada amb ferides lleus. S'han activat dues dotacions dels Bombers.