Una conductora resulta ferida en bolcar amb el cotxe a la C-55

Una conductora va resultar ferida en un accident de trànsit aquest dilluns a la nit a Sant Mateu de Bages, a la C-55. El vehicle amb què viatjava la dona va patir una sortida de via i va acabar bolcant, a l'altura del quilòmetre 50, minuts abans de les 10 de la nit. La conductora, que va poder sortir pel seu propi peu del cotxe, va ser atesa per personal del SEM per una fuetada cervical i diverses contusions. La van traslladar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.