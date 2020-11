Una igualadina pateix ferides en una mà per l'explosió d'un comptador elèctric

Una veïna d'Igualada va patir cremades en una mà a causa de l'explosió d'un comptador elèctric al seu domicili, a la capital de l'Anoia, aquest dilluns a la nit. Els fets van tenir lloc en un habitatge al número 3 de la travessia de Sant Ferran, segons fonts dels Bombers, que van rebre l'avís a les 22.18 h. La dona va ser atesa pel SEM per ferides en una mà. No hi va haver altres danys personals ni materials.