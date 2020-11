Es presenta a la Policia Local per denunciar la pèrdua d'un document i acaba detingut

Un jove de 24 anys i veí de Manresa va acabar detingut aquest dilluns a la tarda després que es presentés a les dependències policials de la Florinda per fer un tràmit. En concret, el jove va anar a la Policia Local per denunciar la pèrdua d'un document. Un cop els agents van introduir les seves dades al sistema policial, va saltar l'alerta que tenia una ordre de detenció i ingrés a presó sol·licitada per un jutjat de Barcelona.

Davant d'aquesta situació, el jove, amb nombrosos antecedents per diversos delictes, va ser detingut pels agents de la Policial Local.